Ташкент, , 16:41 — REGNUM Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«В начале беседы резидент Таджикистана тепло поздравил лидера Узбекистана с убедительной победой на выборах главы государства, искренне пожелал благополучия и процветания братскому узбекскому народу», — говорится в сообщении.

Также, сторонами были рассмотрены вопросы реализации совместных проектов и программ, направленных на расширение практического сотрудничества, а также укрепление отношений добрососедства и стратегического партнерства наших стран.

«С удовлетворением отмечены динамика роста взаимной торговли, продвижение проектов промышленной кооперации, возобновление автобусного сообщения, активные контакты и обмены в области здравоохранения и кинематографии», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, в ходе разговора сторонами обсуждена ситуация в регионе, в том числе в контексте складывающейся обстановки в Афганистане.