Вашингтон, 25 октября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Голливудский актер Алек Болдуин целися в камеру во время репетиции на съемках фильма «Ржавчина», когда пуля попала кинооператору в грудь. Об этом 25 октября сообщает Reuters со сслыкой на показания, данные под присягой.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

Документы с показаниями раскрыли подробности несчастного случая, который произошел в Нью-Мексико 21 октября, в результате которого погибла 42-летняя Галина Хатчинс, а такжебыл ранен режиссер фильма Джоэл Соуз.

«Джоэл сказал, что Алек сидел на скамейке в церкви, и отрабатывал перекрестный удар. Джоэл заявил, что он смотрел через плечо Хатчинс, когда услышал звук, похожий на удар кнутом, а затем громкий хлопок», — говорится в заявлении, данном под присягой. Отмечается, что пуля попала женщине в грудь. После этого Галина схватилась за живот и, спотыкаясь, начала отходить назад, а потом упала на землю. Оператор, стоявший рядом, вспомнил, как Галина сказала, что не чувствует ног.

После происшествия 21 октября обвинения никому предъявлены не были, офис шерифа продолжает расследование.

Напомним, что отецГалины Хатчинс, погибшей на съёмках фильма Rust («Ржавчина»), заявил, что он не винит в произошедшемАлека Болдуина.