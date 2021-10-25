Анкара, 25 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Семеро российских туристов, задержанные в Турции по обвинению в поджоге леса, могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до семи лет, сообщает 25 октября агентство RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Суд над семью российскими гражданами, отдыхавшими в Турции, пройдёт в течение ближайшего месяца. .

Российских туристов обвиняют в поджоге леса на Ликийской тропе. По утверждению турецкого информагентства Anadolu, местные жители дали показания о том, что российские туристы развели костёр в районе Коньялты, из-за которого возник лесной пожар.

Огонь удалось потушить, а граждан России задержали и отправили под арест.

Стоит отметить, что сами задержанные рассказали о том, что не только пытались потушить возгорание, замеченное на маршруте их похода, но и сами вызвали пожарных на место бедствия