Екатеринбург, 25 октября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге откроют канатную дорогу, которую люди смогут использовать круглый год. Такая информация появилась на сайте Главгосэкспертизы России.

Канатная дорога

Канатка появится на территории горнолыжного комплекса «Уктус». Ее протяженность составит 596, 7 метра.

Отметим, что на данный момент на гору можно попасть только зимой с помощью бугерного подъемника. Теперь его заменит подвесная канатная дорога, способная перевозить до 600 человек в час.

Нововведение особенно придется по душе велосипедистам. Они смогут без проблем подниматься на вершину для занятия скоростным спуском.