Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В ДТП на площади Калинина в Санкт-Петербурге погибли двое полицейских, их товарищ получил травмы и оказался в больнице. Об этом 25 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Vk.com/spb_today ДТП на площади Калинина в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Трагедия произошла около 01:00 мск 23 октября на площади Калинина в Калининском районе. По словам очевидцев, водитель каршеринга не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего автомобиль перевернулся. Как выяснилось, в машине находились три человека, двое из которых погибли от полученных травм. Третий был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что все, кто находился в машине, их коллеги.

«Водитель автомобиля, находившийся в свободное от службы время, 27-летний сотрудник полиции, от полученных травм скончался на месте происшествия, — уточнили в ведомстве. — В автомобиле находились двое пассажиров, также сотрудники полиции, в свободное от службы время. Оба были госпитализированы с различными травмами в больницу. Позже один из них, 35-летний мужчина, скончался».

Состояние второго пассажира оценивается как средней степени тяжести. По факту ДТП проводится служебная проверка, направленная на установление обстоятельств и причин трагедии.