Левокумский район, Ставропольский край, 25 октября, 2021, 16:29 — ИА Регнум. В Ставропольском крае попал в дорожную аварию 12-летний подросток. Сев за руль автомобиля, он попал в ДТП и получил тяжелые травмы. Инцидент произошел 23 октября в Левокумском районе, сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

21.мвд.рф Авария

Как установлено в ходе предварительной проверки, неподалеку от селения Турксад мальчик с родственниками находился на отдыхе. Он без разрешения взял ключи от автомашины, принадлежавшей его дяде.

«Воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами от «Нивы», он поехал кататься. Всего через несколько метров ребенок не справился с управлением на грунтовой дороге и перевернулся. С тяжёлыми травмами и переломами школьник, житель Нефтекумского округа, госпитализирован в больницу Буденновска», — говорится в сообщении Госавтоинспекции. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Между тем в тот же день на Ставрополье произошла еще одна автоавария с участием подростка. Вблизи станицы Староизобильная Изобильненского района перевернулся и врезался в дерево автомобиль «Ока», за рулем которой находился 15-летний водитель.

«В состоянии комы, без сознания, с тяжёлыми ранениями 15-летний школьник доставлен в реанимацию. Установлено, что снятую с учёта старую «Оку» школьник приобрел в тайне от родителей, автомобиль хранил у приятеля в станице, а сам жил в Изобильном», — сообщили в ГИБДД.