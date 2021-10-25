Тбилиси, 25 октября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Тбилиси 25 октября проходит акция сторонников Михаила Саакашвили, требующих его госпитализации в клинику и последующего освобождения, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

Сторонники Саакашвили, собравшиеся с баннерами «Свободу третьему президенту Грузии!» у здания министерства юстиции, требуют его немедленного перевода из тюрьмы № 12 города Рустави в тбилисскую многофункциональную клинику.

Михаил Саакашвили уже 25-й день проводит голодовку в тюрьме. По словам его адвокатов, один из жизненно важных показателей в анализах Саакашвили вчера упал до критического предела.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе утверждает, что в 18-й тюрьме Тбилиси всё готово к приему пациента, и исключает перевод Михаила Саакашвили в гражданскую больницу. Консилиум же врачей, призванный следить за состоянием здоровья Саакашвили, рекомендовал перевести его в многопрофильную клинику. Кроме того, в заявлении народного защитника Грузии говорится, что ситуация в 18-й тюрьме с точки зрения медицинского обеспечения не полностью соответствует заключению и рекомендациям от 23 октября 2021 года, выданным многофункциональной группой врачей, а также существуют некоторые риски, связанные с безопасностью.

Напомним, что арестованный 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку.