Таллин, , 16:24 — REGNUM В советской Эстонии власти делали многое, чтобы запретить выступления оппозиционных музыкантов, современная Эстония повторяет этот грустный опыт. Об этом эстонский публицист Иван Макаров пишет на портале национал-консерваторов страны Uued uudised.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Он считает, что публикация в местном издании Еesti Раevaleht критической статьи в адрес «антиваксера», известного певца Тыниса Мяги «Герман Келомеес: пора ли выпрямить спину и отменить Тыниса Мяги?» является сигналом, что в современной Эстонии в отношении неугодных артистов и деятелей искусства готовы пойти по советскому пути.

В Советском союзе репрессии и запреты тоже начинались с «писем обеспокоенной общественности».

«Видит ли автор, что ходит по кривой? Может ли ничтожество отменить гору?» — задается вопросом Иванов.

По мнению публициста, о роли Германа Келомееса в эстонской журналистике красноречиво говорит тот факт, что после его увольнения из издания Eesti Paevaleht тот написал по сути донос на своих бывших коллег и руководство издания, не стесняясь в выражениях.

В субботу, 23 октября, Тынис Мяги выступил на массовой акции протеста против принудительной вакцинации и ковид-ограничений в Таллине. Певец спел песню и призвал собравшихся «распрямить спины во имя свободы и Иисуса Христа».