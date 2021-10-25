Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Введение с 30 октября по 7 ноября 2021 года запретов и ограничений на деятельность ряда сфер экономики и общественной жизни должно помочь избежать жёстких мер в период новогодних праздников.

Новогодняя елка на Рождественской ярмарке в Санкт-Петербурге, декабрь 2020 года Дарья Драй © ИА REGNUM

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Надежду на это высказал 25 октября вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По его словам, вводимые с 30 октября на девять дней ограничения помогут «разорвать вирусную цепочку».

В ином случае придется вводить запретительные меры в предновогодний период и во время новогодних каникул. Пиотровский также заверил, что в Смольном не планируют продлять локдаун после 7 ноября.

Как уже сообщалось, с ближайшей субботы, 30 октября, в Петербурге будет временно приостановлена работа большинства предприятий общественного питания, непродовольственной розничной торговли, предприятий сферы услуг и развлекательных заведений. Театры и музеи будут доступны только по предъявлении QR-кодов.

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