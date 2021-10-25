Липецк, 25 октября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Липецкой области промежуточные итоги реализации национального проекта «Производительность труда» подведены на предприятии «Опалубочные системы». Об этом ИА REGNUM сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф Резидент ОЭЗ «Липецк» повысил производительность труда в рамках нацпроекта

С конца марта компания совершенствовала свои процессы производства в сотрудничестве с экспертами центра компетенций Липецкой области. За этот период были успешно внедрены инструменты бережливого производства в выбранный производственный поток. За основу был взят процесс оптимизации производства крупно-щитовой опалубки. В результате время протекания процесса снизилось на 11%, на 13% увеличилась выработка, на 18% уменьшилось количество запасов заготовок, на 17% сократилась оборачиваемость запасов.

На территории Липецкой области национальный проект «Производительности труда» реализуется с 2019 года. На данный момент 62 предприятия региона являются участниками нацпроекта (обрабатывающие производства — 27 соглашений, сельское хозяйство и пищевая промышленность — 25, строительство — шесть, два — транспорт и логистика, два — ЖКХ). Региональный центр компетенций Липецкой области стабильно выполняет план по показателям: обучено 416 (при плане 230) человек, создано 18 потоков-образцов (план — 13), показатель удовлетворённости предприятий достиг 90% (план — 60%).

Глава Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчёркивал, что липецкие компании должны повышать свою производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату.

«Повышение производительности труда — мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона — существенный фактор финансового благополучия липчан», — отмечает Игорь Артамонов.

По результатам на предприятиях, реализующих мероприятия национального проекта под руководством РЦК Липецкой области, в среднем незавершенное производство сократилось на 55%, время протекания процесса — на 56%, а выработка продукции увеличилась в среднем на 20%.