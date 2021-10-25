Ярославль, 25 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Ярославской области почти 100 тысяч человек получили бесплатные лекарства от COVID-19. Об этом на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы заявила заместитель директора депздрава Надежда Корзина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Тему бесплатных лекарств подняла депутат от КПРФ Елена Кузнецова. Она усомнилась в том, что медикаментов достаточно.
«Бесплатные лекарства, которые не выдаются. Этот вопрос я поднимала ранее, вы меня уверяли, что выдаются, но они не выдаются. У меня в комментариях в социальных сетях очень много людей пишет, что бесплатные лекарства не выдаются в поликлиниках на амбулаторное лечение ковид-больных», — рассказала депутат.
В ответ Елене Кузнецовой сообщили, что бесплатные лекарства для ковид-больных в регионе имеются даже в запасе.
«Всего за период с 2020 по 2021 год из средств федерального и регионального бюджета на эти цели было направлено 290 миллионов рублей. Закуплено лекарственных препаратов на 184 миллиона. В количественном выражении это 314 тысяч упаковок. Медикаменты выдаются во все медицинские организации, непосредственно со склада уполномоченного. И по состоянию на 21 октября, последний отчёт, мы делали срез, обеспечены медикаментами 99 тысяч 238 человек. Списания приходят на медицинскую карту, то есть непосредственно пациенту», — отметила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина.
По словам Корзиной, если бы лекарства не выдавали — ситуация была бы куда хуже.
«Ковидных коек у нас 4 тысячи. То есть, если бы медикаменты не выдавали, то, наверное, людей, оказавшихся на стационарном этапе было бы больше. Это всего 4 процента. Выдаются медикаменты по показаниям, в зависимости от состояния пациента, того, что показывает тестирование, то, чем болеет человек. То, что вы упоминали, аутоиммунные заболевания. То есть ряд препаратов не применяется. Кто-то лечится непосредственно в полном цикле, кто-то лечится даже выписавшись из стационара, получая медикаментозное долечивание также за счёт средств бюджета. Ещё раз повторюсь — 99 тысяч 238 человек медикаменты получили. Запас у нас составляет 29 миллионов рублей. Препараты распределены между медицинскими организациями», — заключила Надежда Корзина.
Ещё чиновница отметила и то, что сейчас департаментом проводится дополнительная закупка на 106 миллионов рублей. Медикаменты должен прибыть в регион после ноябрьских праздников.
По официальным данным на 25 октября в Ярославской области было выявлено 67 345 заражений коронавирусом с начала пандемии. Разница с числом получивших лекарства пациентов объясняется тем, что не во всех случаях заболевание подтверждено тестом.