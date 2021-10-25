Ижевск, 25 октября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В период установленных на федеральном уровне нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — школы Удмуртии уходят на каникулы. В учреждениях среднего профессионального образования и высшего образования будет введен режим самостоятельной работы, сообщили министр образования республики Светлана Болотникова.

http://www.gradkostroma.ru Детский сад

Детские сады на территории региона в это время будут работать в формате дежурных групп. Учреждения дополнительного образования в нерабочие дни приостанавливают свою работу.

С 8 ноября и до особого распоряжения школы, учреждения среднего профессионального образования, дополнительного образования и вузы будут работать в дистанционном формате, исключая организации, которые имеют интернаты. Детские сады возобновят работу в штатном режиме.

«Мы понимаем, что обучающимся начальной школы дистанционное образование дается нелегко. Однако некоторые творческие задания, проекты они могут уже выполнять самостоятельно. Конечно, здесь нужна будет большая помощь родителей, от этого никуда не деться даже при очном обучении», — отметила министр.

Кроме того, на время каникул в 10 районах республики будут работать пришкольные лагеря, при соблюдении всех необходимых санитарных мер и строгого режима обсервации будут работать 10 загородных лагерей. С детьми будут работать исключительно вакцинированные сотрудники, получившие отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. Планируется, что в указанный период в лагерях отдохнут около 6 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что все образовательные учреждения республики, кроме детских садов, переходят на дистанционное обучение с 30 октября. Также с этого дня гражданам старше 60 лет, исключая медицинских работников, рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

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