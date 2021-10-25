Нью-Дели, 25 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Индии из-за наводнений и оползней погибло не менее 76 человек, сообщил 25 октября на пресс-конференции начальник полиции штата Уттаракханд Ашок Кумар.

(сс) Scott Dexter Индия

По его словам, кроме 76 погибших, еще 14 человек пропали без вести, большинство из которых либо унесено потоками воды, либо остались под завалами.

Стихийные бедствия были вызваны проливными дождями.

«Из 76 погибших 59 находятся в Кумаоне и 17 в Гархвале. Среди 14 пропавших без вести шесть человек были либо смыты, либо заживо погребены под обломками», — сказал Кумар.

Кроме того, в списках пропавших без вести числятся восемь туристов, отправившихся в предгорья Гималаев.

Из районов бедствия эвакуировано более 48 тыс. человек.

Индийские метеорологи уверены в продолжении сильных ливней в ближайшие нескольких дней, поэтому призывают жителей не покидать свои дома.