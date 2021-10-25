В Екатеринбурге ликвидировали тление торфяника
Екатеринбург, 25 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. На юге Екатеринбурга потушили тлеющие торфяники. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.
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Лесной пожар
В общей сложности при ликвидации очагов тления использовали более 160 млн. тонн воды. На месте работали более 270 человек и 110 единиц спецтехники. Для недопущения повторного возгорания здесь все еще остается часть группировки пожарных.
Напомним, торфяники тлели на юге Екатеринбурга с 11 октября. Местные жители жаловались на сильное задымление. Ситуация находилась на личном контроле губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.