Екатеринбург, 25 октября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. На юге Екатеринбурга потушили тлеющие торфяники. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

25.mchs.gov.ru Лесной пожар

В общей сложности при ликвидации очагов тления использовали более 160 млн. тонн воды. На месте работали более 270 человек и 110 единиц спецтехники. Для недопущения повторного возгорания здесь все еще остается часть группировки пожарных.

Напомним, торфяники тлели на юге Екатеринбурга с 11 октября. Местные жители жаловались на сильное задымление. Ситуация находилась на личном контроле губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.