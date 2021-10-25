Варшава, 25 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Вблизи польско-немецкой границы польские пограничники задержали 41 нелегального мигранта, а также водителя микроавтобуса Fiat Ducato с чешскими регистрационными номерами. Водителем оказался гражданин Украины. Об этом Polskie Radio сообщил пресс-секретарь полиции Любушского воеводства Польши Марцин Малюда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Микроавтобус направлялся в сторону села Свецко в Любушском воеводстве, то есть, к государственной границе Польши с Германией. Микроавтобус был на чешских номерах, и пограничники приняли решение его остановить и осмотреть. В нем оказались десятки иностранцев, которые не имеют право находиться на территории Евросоюза. Это 37 граждан Ирака и четыре гражданина Турции. Водитель — гражданин Украины — не смог пояснить, по какой причине он их вез в Германию. Он также задержан», — сообщил Малюда.

Пресс-секретарь полиции напомнил, что это уже вторая большая группа мигрантов, задержанная в последнее время в Любушском воеводстве. В минувший вторник, 19 октября, в Костшине над Одрой полиция остановила грузовик, которым ехали 35 нелегалов — граждан Ирака. Водителем был 25-летний гражданин Румынии.