Москва, 25 октября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. На севере Москвы произошла драка, после которой полиция задержала семерых человек. Об этом 25 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Цитата из к/ф «Шейн». Реж. Джордж Стивенс. 1953. США Драка

Инцидент произошёл на Флотской улице минувшей ночью, всего задержали семь человек.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве уточнили, что причиной столкновения стал «бытовой конфликт», на шестерых задержанных составлен протокол о мелком хулиганстве. За медицинской помощью никто из пострадавших не обращался.

Как сообщало ИА REGNUM, доследственную проверку организовали в Башкирии в связи с распространенной в социальных сетях видеозаписи об избиении мужчины в Стерлитамаке.