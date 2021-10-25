Ташкент, 25 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов по телефону поздравил узбекского коллегу Шавката Мирзиёева с победой на выборах. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

«Лидер Туркмении сердечно поздравил главу нашего государства с уверенной победой на выборах президента Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сторонами также обсуждены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам официальных мероприятий на высшем уровне 4−5 октября этого года в городе Ташкенте.

«Рассмотрен график предстоящих контактов, в том числе в рамках региональных организаций», — отметили в пресс-службе.