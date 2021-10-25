Джакарта, 25 октября 2021, 16:07 — REGNUM Правительство Индонезии сделает ПЦР-тестирование на коронавирус обязательным на всех видах транспорта, сообщает CNN Indonesia.
Новая политика реализована для предотвращения всплеска случаев заражения коронавирусом во время рождественских и новогодних праздников.
Обязательное ПЦР-тестирование распространяется на воздушный, наземный и морской транспорт.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что необходимо снизить цену на ПЦР-тест.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии получили 684 400 доз вакцины AstraZeneca из Новой Зеландии.
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