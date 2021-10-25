Калининград, 25 октября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал о завершении подготовки к осенне-зимнему периоду на северо-западе. На ремонтные работы компания направила свыше девяти миллиардов рублей. Ранее в Калининграде министр энергетики России Николай Шульгинов провел заседание федерального штаба по прохождению осенне-зимнего отопительного сезона 2021−2022 гг., на котором Андрей Рюмин сообщил о завершении подготовительных работ в Северо-Западном федеральном округе.

ПАО «Россети» Заседание федерального штаба по прохождению осенне-зимнего отопительного сезона 2021-2022 гг. в Калининграде 25.10.2021

«Подготовка к осенне-зимнему периоду проходит на фоне восстановления экономики, роста электропотребления, и сегодня мы видим, что в целом по Северо-Западному федеральному округу рост потребления составляет порядка 5,2%, по некоторым регионам он намного выше — в пределах 7−8%. В ОЗП с учётом базы мы ожидаем рост потребления на уровне 2,7%», — сказал Николай Шульгинов.

По словам генерального директора ПАО «Россети», в текущем году на проведение ремонта в Северо-Западном федеральном округе направили девять миллиардов двести миллионов рублей. К первому октября специалисты завершили все запланированные работы. Андрей Рюмин добавил, что в этом году перед компанией стоит задача обеспечить высокую надежность энергоснабжения потребителей даже при неблагоприятных погодных условиях. Прошлый год показал, что погодные условия в этом регионе становятся более сложными и именно с ними была связана большая часть технических нарушений в прошлом осенне-зимнем сезоне.

Специалисты компании в рамках проведения ремонтной кампании 2021−2022 гг. выполнили ремонт порядка 2,8 тысячи километров ЛЭП 35 кВ и выше, а также порядка 5 500 подстанций и сопутствующего оборудования. Кроме этого, компания провела расчистку почти тридцати тысяч гектаров просек линий электропередачи, чтобы минимизировать риск падения на провода деревьев.

Также Рюмин сообщил, что «Россети» сформировали на 100 процентов аварийный запас оборудования и материалов. Свыше 1,3 тысячи бригад подготовлено для проведения возможных аварийно-восстановительных работ. В них входят свыше шести тысяч энергетиков, в распоряжении которых более трех тысяч единиц автомобилей и спецтехники. Кроме этого, подготовлено свыше 760 резервных источников энергоснабжения, общая мощность которых составляет порядка 100 МВт.

Также глава ПАО «Россети» рассказал о выполнении инвестиционной программы. В текущем году компания направила на финансирование объектов своей группы на северо-западе свыше 69 миллиардов рублей. В рамках реализации инвестиционных проектов «Россети» планируют поставить под напряжение 1,5 ГВА новой трансформаторной мощности и более 3,7 тысячи километров линий электропередачи. В четвертом квартале запланированы крупные пуски, которые ориентированы на повышение системной надежности.

На данный момент специалисты компании завершают работы в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры по трем направлениям: линии 330 кВ Ондская ГЭС — Петрозаводск и Петрозаводск — Тихвин-Литейный — важнейшие «звенья» нового Кольско-Карельского транзита, а также линия 220 кВ Печорская ГРЭС — Ухта — Микунь в Республике Коми.

Также запланировано несколько пусков в распределительном комплексе, включая ввод в эксплуатацию одного из самых старых объектов электроэнергетики в Петербурге подстанции «Красный треугольник», которую перевели на класс напряжения 110 кВ. Данная подстанция является основным центром питания Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, потребителями которого являются в том числе Мариинский театр, Военно-морской госпиталь, станции метрополитена.