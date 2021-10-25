Вильнюс, 25 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. 25 октября литовские службы задержали группу нелегальных мигрантов на вокзале Вильнюса. Они приехали туда на поезде из города Варена, а до этого незаконно пересекли литовско-белорусскую границу. После задержания полиция передала иностранцев пограничникам. Об этом передает пресс-служба Пограничной службы Литвы.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

Сообщается, что за последние сутки литовские пограничники не пропустили 67 человек, пытавшихся нелегально пересечь границу со стороны Белоруссии. Днем ранее число нелегалов составило 183 человека — это рекордное количество с начала августа текущего года.

С начала текущего календарного года литовско-белорусскую границу нелегально пересекли около 4200 мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев литовские и польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу и Литву с территории Белоруссии.