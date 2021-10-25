Астана, 25 октября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Duma.gov.ru Касым-Жомарт Токаев

«Касым-Жомартом Токаевым тепло поздравил главу нашего государства с яркой победой на прошедших президентских выборах, пожелав устойчивого развития и процветания братскому узбекскому народу», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в ходе разговора сторонами были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества, прежде всего в экономической сфере.

«С удовлетворением отмечена динамика развития торговых и кооперационных связей между ведущими предприятиями и компаниями двух стран», — отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что казахстанский лидер пригласил президента Узбекистана посетить Нур-Султан с визитом.