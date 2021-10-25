Москва, 25 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 25 октября, по состоянию на 15:30 по мск котировки нефти марки Brent растут на 1%, превышая 86,41 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На нефтяном рынке произошло на прошлой неделе знаковое событие — поднявшись выше $86 за баррель, черное золото пробило наверх долгосрочный нисходящий тренд, берущий начало от краткосрочных максимумов 2008 года.

Предыдущие две попытки выхода из этой понижательной тенденции, в 2014 и 2018 гг, оказались безуспешны, и даже сейчас многим участникам рынка не верится, что тенденция преодолена.

Это не означает, что теперь нефть долгосрочно развернется наверх, но, как минимум, дает серьезные основания рассчитывать на переход в широкий боковой коридор, верхняя граница которого может находиться в районе $115 за баррель.

Краткосрочно нефть поддерживают данные о количестве работающих буровых установок в США и Канаде, вышедшие в пятницу вечером. Впервые за последние семьнедель показатель продемонстрировал снижение.

Видимо, даже при текущих высоких ценах на нефть возможности по расширению добычи в Америке иссякают. А в свете скорого повышения ФРС стоимости денег кредитование таких проектов должно стать более затратным.

В то же время страны ОПЕК+ пока не проявляют желания наращивать добычу на своём очередном заседании 4 ноября, опасаясь, что пандемия еще ударит по спросу.

Риски снижения спроса несколько снизились на фоне того, что опасения череды банкротств в строительном секторе Китая частично развеялись.

Сейчас весьма вероятно продолжение наступления «быков» в нефтяных котировках, пока вновь не началось муссирование вопроса об ужесточении монетарной политики ведущими центробанками», — пояснил эксперт.

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