Москва, 25 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В России 10−15-процентный рост цен на гречневую, овсяную и некоторые другие виды круп к концу 2021 года является закономерным и ожидаемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 заявил профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию о том, что цены на гречку, овсянку и хлопья в России с ноября могут вырасти на 10−20%.

Wallspaper.ru Гречка

«По данным Минсельхоза, в 2021 году в России гречихи собрано более 837 тыс. тонн, что значительно выше объемов, необходимых для удовлетворения потребностей внутреннего рынка (около 450 тыс. тонн), — сказал Рамазанов. — Однако это не означает, что готовая крупа не может подниматься в цене, поскольку она зависит от множества факторов, среди которых особое значение имеет рост стоимости ГСМ, удобрений, логистических услуг и т. п. Ситуация усугубилась ограничительными мерами по сдерживанию цен на социально значимые продукты, обусловленными продолжающейся пандемией. Кроме того, при установлении цены участники рынка также ориентируются на цены мирового рынка, где сохраняется большой спрос и высокие темпы роста цен, которые расширяют экспортные возможности и желание российских компаний зарабатывать на этом».

Как пояснил Рамазанов, заявлениями о росте цен на вспомогательные материалы, падении рентабельности производства и прочем производители напоминают правительству РФ и другим участникам рынка о своих проблемах и обосновывают предстоящий рост цен на эти продукты.

«Тем не менее определенный рост цен на гречневую, овсяную и некоторые другие виды круп (до 10−15%) к концу года является закономерным и ожидаемым. При этом не стоит ожидать значительного скачка цен, поддерживаемого спекулятивно настроенными участниками рынка, как это было несколько лет тому назад», — считает Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ спрос на гречиху оказался на уровне ажиотажа.