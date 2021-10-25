Москва, , 18:56 — REGNUM Информацию о покупке министром здравоохранения ЛНР недвижимости во враждебном для ЛНР Киеве никто не опроверг. Об этом 25 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник службы скорой помощи ЛНР на условиях анонимности.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«И вот министр здравоохранения наш, Наталия Пащенко. Украинцы как-то заявили, что она квартиру в Киеве купила, а дочь в Европе учится», — заявил собеседник.

«У нас никто не дал этому опровержения. Скандал спустили на тормозах, что лишь подтверждает подозрения многих о том, что вся эта информация — правда», — заявил источник.

«При этом — в службе «скорой» просто беда. До войны было 50 бригад, сейчас — 15. При такой колоссальной нагрузке! Скорую приходится ждать по полдня и больше», — заключил сотрудник.