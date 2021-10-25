Варшава, 25 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Двое польских солдат были госпитализированы вечером 24 октября после нападения на них нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе. Они принимали участие в задержании группы из примерно шестидесяти мигрантов, пытавшихся нелегально въехать в Польшу в районе села Уснов-Гурны. Об этом Polskie Radio сообщила пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Оба солдата были ранены мигрантами в лицо: один нелегал напал на солдат с веткой от дерева, а другой использовал камень. Их пришлось доставить в больницу в Белостоке. Жизни раненых солдат ничего не угрожает. Они уже выписаны из больницы. Пострадали и пограничники, но за медицинской помощью они не обратились», — сообщила Михальская.

Анна Михальская подчеркнула, что солдаты, направленные на помощь пограничникам, не позволили группе мигрантов незаконно пересечь границу Польши, за что и подверглись нападению.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.