Ижевск, 25 октября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В рамках проверки исполнения требований антикоррупционного законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в администрации Ижевска прокуратуры выявила ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Коррупция

Так, установлено, что в 11 муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, подведомственных мэрии, руководители устроили на работу своих родственников или супругов, что привело к возникновению возможности конфликта интересов. При этом в городскую администрацию никто из чиновников о данном факте не сообщил.

Должностные лица мэрии Ижевска, ответственные за профилактику коррупционных нарушений, также оставили эти обстоятельства без внимания.

Кроме того, начальник одного из отделов администрации Октябрьского района согласовал проект муниципального правового акта о разрешении на получение денежных средств в банке, который был разработан по заявлению членов его семьи. Глава района на этот факт никак не отреагировал.

Прокуратура внесла представление главе Ижевска, которое принято и удовлетворено. Приняты меры для предотвращения конфликта интересов. 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в работе филиала Россельхозцентра выявили конфликт интересов, ущерб оценивается в 90 тыс. Нарушение выявлено в работе руководителя филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Чувашии. В ходе проверочных мероприятий прокуратуры и УФСБ предварительно установлено, что он, используя служебное положение, безосновательно подписывал ведомости о начислении зарплаты и премий своему брату во время его стационарного лечения в медицинских учреждениях, когда тот фактически не работал.

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