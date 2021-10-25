Москва, 25 октября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. То, что в РФ в III квартале медианная заработная плата выросла на 9,2%, связано с ростом окладов низкооплачиваемых работников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» Людмила Иванова-Швец.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

«Рост медианной заработной платы — это положительная тенденция, которая также означает рост средней зарплаты в целом, — сказал экономист. — Прежде всего это связано с ростом окладов низкооплачиваемых работников. В 2020 году в пандемию отрасли с низкой заработной платой, такие как розничная торговля, строительство, доставка и сфера услуг, столкнулись с дефицитом рабочей силы. Нагрузка на отрасль существенно возросла, а предложение, на которое также повлияло уменьшение иностранной рабочей силы, сократилось. Стоит отметить, что численность занятых в этих отраслях самая большая».

Как полагает Иванова-Швец, по итогам 2021 года маловероятно, что рост медианной зарплаты превысит 10%.

«За три квартала и так произошёл существенный рост, и на данный момент рынок труда немного успокоился. Да и этим отраслям сложно выдерживать такой рост расходов на персонал», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил о том, что жизненный уровень в РФ продолжает падать.