Москва, , 16:01 — REGNUM Рубль может стать самой стабильной валютой среди крупных экономик. Об этом 25 октября заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Доллар blogdnd

Однако произойти это может в долгосрочной перспективе, отметил эксперт.

«В долгосрочной перспективе рубль будет выглядеть лучше. Но в моменте я жду роста доллара ко всем валютам в среднесрочной перспективе. Но это будет финальный рост доллара, после чего нужно будет про это забывать», — сказал Левченко.

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