Казань, 25 октября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Территория Татарии находится в тыловой части циклона — в холодной воздушной массе. Потепление в предстоящие сутки не прогнозируется, сообщает 25 октября региональное управление Росгидромета.

Мокрая погода

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Во вторник, 26 октября в республике сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью осадки маловероятны, днем местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, прогнозируется сильный ветер порывами до 17 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит от 1 до 6 градусов ниже ноля, днем — не выше +6.

Как сообщало ИА REGNUM, первым снегом запорошило в ночь на 25 октября территории ряда субъектов Юга России и Северного Кавказа. Снег выпал в Адыгее и в Карачаево-Черкесии, в Сочи, Апшеронском и Мостовском районе Краснодарского края, на Ставрополье, в Крыму. Местами слой снега достигал 4 см, в горных районах его выпало еще больше.

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