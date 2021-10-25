Москва, 25 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В России может вырасти количество проблемных кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал данные о росте долговой нагрузки жителей РФ.

Процент с кредита

«Кризис 2020 года заставил жителей РФ сократить собственные расходы, так как неопределенность и турбулентность были беспрецедентные. Но уже в первой половине 2021 года, несмотря на очень высокие темпы восстановления российской экономики, не все семейные бюджеты смогли отыграть коронавирусные потери, — сказал Ордов. — Данное обстоятельство стало главным драйвером роста необеспеченного потребительского кредитования и просрочки по данному виду кредита. Рост уровня долговой нагрузки на восемь процентных пунктов за полгода, а практически на треть, — достаточно сильный и тревожный сигнал для Центрального банка».

Как полагает Ордов, очередное увеличение ключевой ставки приведет к росту ставок по кредитам в ближайшем будущем, а новый законопроект о дополнительных полномочиях ЦБ РФ в части ограничения объемов потребительского кредитования способен существенно снизить рост кредитного портфеля банков.

«Все это обернется не только ростом количества проблемных кредитов, но и резко ухудшит статистику по просроченным кредитам, — сказал Ордов. — Эти выводы пока не включают новые надвигающиеся ковидные ограничения. Ситуация через квартал может резко изменить наше восприятие финансовой устойчивости банковской системы и финансовой стабильности в целом. Мощная бюджетная система и консервативная политика в области государственных финансов — это хорошо, но государственные финансы не могут существовать в отрыве от персональных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин призвал остановить в РФ «кредитоманию».