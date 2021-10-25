Москва, , 18:43 — REGNUM В службе скорой помощи ЛНР, несмотря на наличие множества самоотверженных сотрудников, много противников республики и сторонников Украины. Об этом 25 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник скорой помощи» ЛНР на условиях анонимности.

Флаг ЛНР Neolexx

«Саботаж в отделе кадров со стороны сотрудников сильнейший. Там украинская идеология в голове. Мы для них враги» — заявил собеседник агентства.

«Этих людей в кадровую службу «Скорой» уже после 2014-го года набрал главврач службы Демьян Пархомчук. Он всю жизнь на скорой. До войны был врачом выездной бригады реанимации. Под обстрелы с ним попадали. Но люди, которыми он себя окружил — украинствующие и явно по отношению к республике враждебные», — отметил источник.

«Я лично считаю, что это просто «спящая ячейка», — заключил сотрудник «скорой».