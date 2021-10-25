* запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге по инициативе прокуратуры решением суда незарегистрированное общественное объединение ультраправого толка «Невоград» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признано экстремистской организацией. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

(сс) CWitte Молоток

Прежде чем выйти с инициативой в суд надзорное ведомство проверило соблюдение законодательства об экстремизме и установило, что на территории Петербурга с апреля 2001 года действовали различные неонацистские группировки, объединенные общим названием «Невоград» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их члены совершали насильственные преступления в отношении иностранных граждан и лиц различных национальностей, вероисповедания и расовой принадлежности.

«В различные периоды времени лидеры преступных групп — Алексей Воеводин, Герман Венгервельд, Дмитрий Боровиков, Андрей Колесников, Андрей Клещин, привлеченные правоохранительными органами к уголовной ответственности, пропагандировали идеологию расизма и неонацизма, распространяли сведения о совершенных ими жестоких преступлениях с целью возникновения повышенного общественного резонанса», — пояснили в прокуратуре.

Для защиты интересов государства, общества и неопределенного круга лиц прокуратура обратилась в суд с административным иском о признании указанного незарегистрированного общественного объединения экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации.

«Санкт-Петербургский городской суд вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора. Решение суда обращено к немедленному исполнению», — подытожили в ведомстве.

Объединение «Невоград"* (другие названия — «Невоград-2», «БТО-Невоград», «Ферст Лайн Невоград», FirstLineNevograd) признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории всей Российской Федерации.