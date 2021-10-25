Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) даже после того, как перестала быть правящей, продолжает угрожать гражданам волнениями и революцией. Об этом 25 октября заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Ираклий Кобахидзе Gd.ge

Он прокомментировал инцидент, который произошёл накануне в Рустави. Там была стычка между сторонниками ЕНД и «Мечты». В ней также принял участие экс-губернатор края Квемо-Картли Давид Киркитадзе, выдвинутый «Нацдвижением» кандидатом на пост мэра Рустави.

«Давид Киркитадзе является обычным хулиганом. Когда был депутатом во времена «Национального движения», избил сотрудника охраны, затем, будучи губернатором, избил одного из судей, а вчера — руставского гражданина, который пришел к их офису», — сказал Кобахидзе.

Он также назвал «хулиганами» обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси в 2019 году председателя ЕНД Нику Мелию, который избирается на пост мэра Тбилиси и экс-мэра столицы, осужденного за хищение бюджетных денег Гиги Угулаву, претендующего на пост мэра Поти.

«Национальное движение» ко второму туру выборов предложило целую когорту хулиганов. Конечно, они получат соответствующий ответ», — заявил лидер «Мечты».

Напомним, первый тур выборов в Грузии прошёл 2 октября, второй тур пройдёт 30 октября. Во время первого тура правящая партия «Грузинская мечта» получила более всего мест в горсобраниях, но почти везде не набрала больше половины мест и утратила большинство. На втором туре будут избирать мэров в 20 городах и муниципалитетах. В 17-и из них будет идти борьба между кандидатами от «Мечты» и ЕНД.

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