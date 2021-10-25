Москва, 25 октября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Никаких нововведений при пользовании мессенджерами а-ля «вход в мессенджер по паспорту» нет и не предвидится, обещает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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«Постановление правительства, так взволновавшее общественность, дублирует ранее действовавший (с 2018 года!) порядок идентификации мессенджеров и их «привязку» к телефонным номерам. Поправки носят сугубо юридико-технический характер», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Для самих пользователей «вообще ничего не меняется», подчеркнул депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ряд СМИ проинформировал об изменениях постановления правительства, по их мнению, сервисы обмена мгновенными сообщениями — мессенджеры — будут якобы обязаны устанавливать личность своих российских пользователей, проверяя у операторов связи факт наличия в базе паспортных данных абонента.