Москва, 25 октября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Газовозы из Катара и США отправляются в Азию, игнорируя Европу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

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«Теоретически Европа готова принимать СПГ, стабилизируя свой рынок. Больше всего терминалов СПГ в Испании — семь. В Великобритании три терминала, но они мощнее, чем четыре французских. В Турции и Италии по три, по одному в Нидерландах, Бельгии, Португалии, Польше, Греции, Финляндии, Литве, на Мальте и в Хорватии. В Германии на балтийском побережье ожидается ввод в действие четырех терминалов не позднее 2023 года. Казалось бы, вот она, балансирующая альтернатива», — сказал политолог.

Но по его словам, ситуацию усугубил ещё один фактор — китайский.

«Потребление газа в Китае выросло год к году на 15,5%, объем импорта увеличился почти на 24%. Прогноз потребления газа в Китае по итогам года — 360 миллиардов кубометров, из которого на импорт придется 160 миллиардов кубометров. Цена на СПГ в портах Китая торгуется с премией 15−20% по сравнению с европейскими терминалами. Поэтому газовозы из Катара и США отправляются в Азию, игнорируя Европу», — подчеркнул Станкевич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Станкевич назвал основные причины газового кризиса в ЕС.