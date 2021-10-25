Валерий Ходячий, 25 октября 2021, 19:23 — REGNUM Жители Южной Кореи возмущены действиями и высказываниями бывшего генерального прокурора и кандидата в президенты Юн Сок Ёля.
По сообщениям южнокорейских СМИ, на прошлой неделе кандидат на пост президента Южной Кореи Юн Сок Ёль подвергся критике за высказывания о том, что многие люди одобряли ведение государственных дел Чон Ду Хваном, занимавшим пост президента с 1980 по 1988 год, за исключением жестокого подавления восстания в городе Кванджу и госпереворота.
Политик публично принес свои извинения, однако спустя несколько часов на странице «Инстаграм» собаки политика появилось фото, где рука протягивает ей яблоко.
После публикации данной фотографии возмущение людей вспыхнуло с новой силой. Дело в том, что в корейском языке слово «яблоко» и «извинение» являются омонимами, и люди увидели в этом фото издевательство над народом — якобы Юн Сок Ёль сравнил народ с животными.
Политику снова пришлось извиняться. Хотя аккаунт ведут другие люди из его команды, он взял ответственность за инцидент на себя.
Комментируя этот скандал, соперник Юн Сок Ёля в предвыборной гонке Ли Чжэ Мён заявил, что в Южной Корее необходимо ввести закон по типу антинацистского в Европе, который бы наказывал за любое восхваление людей вроде Чон Ду Хвана.
«Это нелепо. Если такой человек, как он, скупится на извинения, он не должен становиться во главе государства», — отмечает micl***.
«Если увеличить фотографию, в отражении глаз собаки можно увидеть мужчину. К тому же фото было сделано дома у политика. Из этого можно сделать вывод, что политик — лжет», — пишет sky9***.
«Он продолжает падать в глазах общественности», — негодует guss***.
«По результатам опросов, большинство поддерживает его конкурента Ли Чжэ Мёна», — отмечает hora***.
«Мне даже в страшном сне сложно представить Юн Сок Ёля президентом», — пишет dm03***.
«Не понимаю, зачем люди фотографируют такие бессмысленные вещи?» — интересуется dang***.
«Каждый день лжет и отговаривается», — негодует obdy***.
«Ложь на лжи. Юн такой ненадежный кандидат. С каждым днем разочаровывает все больше и больше», — nn48***.
«Мне жаль тех, кто поддерживает бывшего генпрокурора», — пишет joos***.
«Как такой человек был генпрокурором нашей страны?» — интересуется musi***.
«Пытаясь оправдаться, он продолжает лгать», — отмечает sand***.
«Люди, что с вами не так? Для Юн Сок Ёля это не просто собака, а ребенок, член семьи», — оправдывает jung***.
«Я начинаю беспокоиться о будущем нашей страны», — пишет son8***.