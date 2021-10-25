25 октября 2021 | Время чтения 2 мин

Валерий Ходячий, , 19:23 — REGNUM Жители Южной Кореи возмущены действиями и высказываниями бывшего генерального прокурора и кандидата в президенты Юн Сок Ёля.

Юн Сок Ёль (слева) (сс) 고려

По сообщениям южнокорейских СМИ, на прошлой неделе кандидат на пост президента Южной Кореи Юн Сок Ёль подвергся критике за высказывания о том, что многие люди одобряли ведение государственных дел Чон Ду Хваном, занимавшим пост президента с 1980 по 1988 год, за исключением жестокого подавления восстания в городе Кванджу и госпереворота.

Политик публично принес свои извинения, однако спустя несколько часов на странице «Инстаграм» собаки политика появилось фото, где рука протягивает ей яблоко.

После публикации данной фотографии возмущение людей вспыхнуло с новой силой. Дело в том, что в корейском языке слово «яблоко» и «извинение» являются омонимами, и люди увидели в этом фото издевательство над народом — якобы Юн Сок Ёль сравнил народ с животными.

Чон Ду Хван (сс) AL CHANG

Политику снова пришлось извиняться. Хотя аккаунт ведут другие люди из его команды, он взял ответственность за инцидент на себя.

Комментируя этот скандал, соперник Юн Сок Ёля в предвыборной гонке Ли Чжэ Мён заявил, что в Южной Корее необходимо ввести закон по типу антинацистского в Европе, который бы наказывал за любое восхваление людей вроде Чон Ду Хвана.

«Это нелепо. Если такой человек, как он, скупится на извинения, он не должен становиться во главе государства», — отмечает micl***.

«Если увеличить фотографию, в отражении глаз собаки можно увидеть мужчину. К тому же фото было сделано дома у политика. Из этого можно сделать вывод, что политик — лжет», — пишет sky9***.

«Он продолжает падать в глазах общественности», — негодует guss***.

Ли Чжэ Мён Цитата из видео «이재명 지사 개발이익은 공공 위해 쓰여야» пользователя 경기도청방송국GTV. youtube.com

«По результатам опросов, большинство поддерживает его конкурента Ли Чжэ Мёна», — отмечает hora***.

«Мне даже в страшном сне сложно представить Юн Сок Ёля президентом», — пишет dm03***.

«Не понимаю, зачем люди фотографируют такие бессмысленные вещи?» — интересуется dang***.

«Каждый день лжет и отговаривается», — негодует obdy***.

«Ложь на лжи. Юн такой ненадежный кандидат. С каждым днем разочаровывает все больше и больше», — nn48***.

«Мне жаль тех, кто поддерживает бывшего генпрокурора», — пишет joos***.

Яблоко Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Как такой человек был генпрокурором нашей страны?» — интересуется musi***.

«Пытаясь оправдаться, он продолжает лгать», — отмечает sand***.

«Люди, что с вами не так? Для Юн Сок Ёля это не просто собака, а ребенок, член семьи», — оправдывает jung***.

«Я начинаю беспокоиться о будущем нашей страны», — пишет son8***.