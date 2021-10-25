Москва, , 18:34 — REGNUM В Луганской Народной Республике сотрудники скорой помощи покидают место работы из-за плохого к ним отношения. Об этом 25 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник скорой помощи ЛНР на условиях анонимности.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

«Из службы скорой помощи в ЛНР уходят работники из-за скотского к ним отношения» — заявил собеседник агентства.

«Автослужба не обеспечивает машины запчастями в полном объеме, вынуждая водителей покупать их самостоятельно. При этом сотрудники автослужбы ссылаются на то, что у водителей скорой помощи «хорошая зарплата». Шиномонтаж — тоже за счет водителей, непосредственный ремонт тоже», — поделился сотрудник «скорой».

«Сложности были всегда, но отношение раньше было совсем другим. Но результаты налицо — выездных бригад было 50, а сейчас осталось 15», — заключил собеседник агентства.