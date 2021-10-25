Москва, 25 октября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Валюты всех стран мира потеряют свою покупательскую способность. Об этом 25 октября заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Все фиатные валюты (валюты, выпуск которых обеспечивает государство — прим. ИА REGNUM) тем или иным образом будут подвергнуты мощнейшему обесцениванию. Все. Без исключения», — сказал Левченко.

По мнению эксперта, пока населению лучше всего вкладывать свои средства в драгоценные металлы и недвижимость.