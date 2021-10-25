Москва, 25 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Одна из причин энергетического кризиса в странах Евросоюза — это либерализация газового рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич. Так он прокомментировал высказывание посла ФРГ в России Геза Андреаса фон Гайра о том, что кризис цен на газ — это общеевропейская проблема, которую решают на широком уровне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Беспрецедентная волатильность цен на природный газ в 2021 году — явление глобальное, у которого три фундаментальные причины, — сказал Станкевич. — Во-первых, активное восстановление экономики после ковидного спада в 2020 году. Это породило скачок мирового спроса на газ. Во-вторых, форсированное «озеленение» мировой энергетики, дорогие квоты на выбросы углекислого газа и угроза карбонного налога побудили многие страны одновременно и быстро сворачивать угольную генерацию. Это дополнительно подстегнуло спрос на газ как замещающее топливо».

В-третьих, как пояснил Станкевич, к этому добавилась специфическая для Европы проблема — либерализация газового рынка, проводимая в ЕС в последние несколько лет по принципу «покупай, когда нужно».

«Такая политика привела к тому, что свыше 80% газа в Европе реализуется в привязке к средним спотовым ценам на газовых хабах. Прежняя привязка долгосрочных контрактов к цене «нефтяной корзины», которая сглаживала резкие колебания, оказалась на обочине», — сказал политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее посол заявил о необходимости легитимной и чистой сертификации газопровода «Северный поток — 2».