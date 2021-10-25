Калуга, , 15:53 — REGNUM В связи с осложнившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией в ряде российских регионов посещение учреждений культуры и спорта, кафе и ресторанов уже возможно только при наличии QR-кода. В Калужской области эта мера будет введена с 15 декабря 2021 года. Она предусмотрена соответствующим постановлением правительства региона, которое подписал губернатор области Владислав Шапша. Расчет на то, что к этому дню каждый житель региона сможет пройти полный курс вакцинации.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша Пресс-служба правительства Калужской области

В Калужской области зафиксирован двукратный рост желающих сделать прививку от новой коронавирусной инфекцией. Так, если за один день 18 октября этого года было привито 1469 жителей Калужской области, а по данным за день 24 октября — уже 3226 человека.

За прошлую неделю первым компонентом в регионе было привито 24 696 человек, вторым — 11 888 человек. Всего в настоящее время привито 342 723 человека (52,71% от плана).

В этой связи губернатор области Владислав Шапша поручил региональному минздраву и руководителям муниципалитетов держать на особом контроле работу пунктов вакцинации. Их продолжают открывать в области дополнительно к уже существующим. Подробная информация об их местонахождении размещена на геопортале.

«Ситуация с распространением коронавируса непростая. Во исполнение указа президента мы также приняли ряд решений. С 15 декабря посещение всех спортивных, культурных, развлекательных учреждений, предприятий общепита будет возможно только при предъявлении QR-кода. Мы даем всем время, чтобы привиться. Пункты вакцинации работают в обычном режиме», — подчеркнул Владислав Шапша, обращаясь к населению области.