Москва, 25 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков не стал отвечать по существу на запрос ИА REGNUM о его отношении к делению народов Севера России на коренные и пришлые.

Цитата из к/ф «Начальник Чукотки» реж Виталий Мельников. 1966. СССР Народы севера

Поводом к обращению ИА REGNUM стало обсуждение изданного в ЯНАО учебника по литературе для 5−7 классов, где утверждается, что русские на Севере «пришлый народ», а ненцы — коренной. ИА REGNUM также просило Григория Ледкова высказать мнение о признаках «пришлых народов», сколько лет «пришлому народу» надо прожить на территории чтобы стать «коренным», а также рассказать, как его организация борется с проявлениями национализма среди малочисленных коренных народов Севера.

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Ранее на эти вопросы ответили коллеги Григория Ледкова — председатель региональной Ассоциации коренных малочисленных народов Красноярского края Артур Гаюльский, председатель общества «Ясавэй» Ненецкого автономного округа, заместитель губернатора НАО Юрий Хатанзейский и министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин. По их мнению, делить на «коренные» и «пришлые» народы не следует

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Нельзя делить народы Севера и Сибири на «коренные» и «пришлые»

Ледков в письме утверждает, что часть вопросов «сформулированы некорректно». Он лишь уточнил: «Преобладающее большинство народов страны на протяжении веков складывались как этнические общности на территории России, и в этом смысле они являются коренными народами, сыгравшими историческую роль в формировании российского rocyдарства». Далее в ответе на запрос об отношении к теме деления народов следует пересказ закона РФ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ».

Несомненно, Григорий Ледков прав, что «наша общая задача сохранить мир и согласие между народами нашей многонациональной страны». Однако при этом нельзя не согласиться и с тем, что замалчивание проблем не ведет к их решению, и только уважительная и откровенная дискуссия может привести к согласию.