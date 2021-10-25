Астрахань, 25 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. В Астрахани 23 октября оборвался трос лифта девятиэтажного дома в Кировском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Pixabay.com Лифт

В лифте в этот момент находилась семья с двумя малолетними детьми. При падении лифт застрял в шахте на уровне третьего этажа дома. В результате происшествия никто не пострадал.

Прокуратура по данному факту организовала проверку. Специалисты оценят соблюдение требований жилищного законодательства, своевременность и полноту работ по содержанию и ремонту лифта.