Москва, 25 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В показателе медианной заработной платы в России важна социальная составляющая, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Pixabay.com Очень солидная зарплата

«Важно, что оплата труда в секторах-лидерах выросла практически у всех категорий работников. Подобный рост связан в первую очередь с востребованностью специалистов.

Динамику в здравоохранении и образовании будет в IV квартале 2021 года. Её мы увидим в следующем квартале из-за технического, отложенного эффекта — третий квартал традиционно связан с длительными отпусками работников в сфере образования, а в здравоохранении было затишье в выплатах.

Технический отложенный эффект связан ещё и с тем, что оплата труда некоторых работников «привязана» к МРОТ, который корректируется в ином режиме», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным РБК, медианная заработная плата в России по итогам III квартала 2021 года выросла на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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