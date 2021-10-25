Белгород, 25 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Ежедневно курировать строительство и выезжать на место возведения двух новых ковид-госпиталей пообещал 25 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, это будут областные инфекционные центры.

Https://belregion.ru/ Строительство ковид-госпиталя в Терновке под Белгородом

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Новые медучреждения позволят отрабатывать в течение длительного периода «всё, что связано с инфекциями». Госпитали укомплектуют необходимым оборудованием и персоналом. Все строительно-монтажные работы, кадровые вопросы и приобретение материальной базы должны быть завершены к 15 декабря.

«Особое внимание — на лицензирование объектов без нарушений требований законодательства и с учётом того, что два новых центра будут не самостоятельными юрлицами, а входить в структуру действующих медучреждений для существенного сокращения сроков введения в эксплуатацию. До начала Нового года объекты должны заработать. В Старом Осколе центр открывается 15 декабря, 16-го — в Белгороде. Руководитель проекта — Владимир Базаров, заместитель по подбору кадров и оборудования — Андрей Иконников. Ежедневно буду принимать участие сам», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по строительству быстровозводимых ковид-госпиталей начались 21 октября.⠀