Белгородский губернатор намерен лично курировать стройку ковид-госпиталей
Белгород, 25 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Ежедневно курировать строительство и выезжать на место возведения двух новых ковид-госпиталей пообещал 25 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, это будут областные инфекционные центры.
Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»
Новые медучреждения позволят отрабатывать в течение длительного периода «всё, что связано с инфекциями». Госпитали укомплектуют необходимым оборудованием и персоналом. Все строительно-монтажные работы, кадровые вопросы и приобретение материальной базы должны быть завершены к 15 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, работы по строительству быстровозводимых ковид-госпиталей начались 21 октября.⠀