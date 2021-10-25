Ташкент, , 15:49 — REGNUM Наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ положительно оценивается работа ЦИК Узбекистана по подготовке и проведению выборов президента страны с активным применением цифровых технологий. Об этом, как сообщил МИД Узбекистана, говорится в заявлении миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

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В заявлении миссии отмечается, что заседания ЦИК Узбекистана транслировались в режиме онлайн, их решения публиковались в социальных сетях и мессенджерах.

Также, в процессе подготовки к выборам был сформирован Единый электронный список избирателей, являющийся государственным информационным ресурсом, содержащим информацию о гражданах-избирателях, адресах их постоянного и временного места жительства в соответствии с информационными базами уполномоченных государственных органов.

«Единый список избирателей был интегрирован в базу данных ГЦП (Государственного центра персонализации), данные о гражданах, имеющих право голоса, ежедневно обновлялись», — говорится, в частности, в заявлении.