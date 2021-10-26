26 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Москва, , 10:00 — REGNUM Когда-то на человеческой беде пытался нажиться криминал, создав чёрный рынок таких услуг, но получил достойный ответ правоохранителей и органов власти, которые смогли навести порядок. Назрел переход к новой стадии — налаживанию эффективной помощи людям, нуждающимся в пересадке органов. С интересными инициативами выступил на портале «20 идей» его автор Дмитрий Давыдов.

«Национальный памятник донорам» в Нардене (Нидерланды) Ziko van Dijk

В течение многих лет Минздрав России и другие органы власти вели работу по декриминализации сферы трансплантации человеческих органов. Находившийся вне правового поля рынок, возможно, не исчез полностью, но основательно придушен. Особая роль в улучшении ситуации принадлежит бывшему министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, стремившейся сделать эту сферу максимально прозрачной и цивилизованной.

Дополнительное ужесточение правил вносит новый законопроект «О внесении изменений в закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека», рассматриваемый сейчас Государственной думой. В тексте говорится, что трансплантация возможна лишь при наличии письменных подтверждений согласий.

«Трансплантация (пересадка) органов и (или) тканей человека, включая костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки, допускается при наличии письменных информированных добровольных согласий совершеннолетних дееспособных живого донора и реципиента[…]», — сказано в проекте закона.

Однако у этих побед есть и другая сторона — длинные очереди реципиентов, обречённых на бесконечное ожидание. Многие из них так и не доживают до возможности поправить своё здоровье. Причина проста — тяжесть недуга, не позволяющая тратить время впустую. Главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Сергей Готье полагает, что для минимального удовлетворения потребности в пересадке почек в России нужно многократно увеличить число операций.

«Крайне необходимо развитие трансплантации почки для любой страны. У нас очень большой дефицит в этой области. В России нужно делать таких операций больше раз в десять, чтобы минимально удовлетворить потребность. Я бы сказал, 7−10 тысяч пересадок почек необходимо делать в России ежегодно», — приводит слова Готье агентство «Интерфакс».

Сергей Готье (сс) Иван Абатуров

Число операций по трансплантации печени и сердца нужно увеличить примерно в три раза, считает врач. При этом он обращает внимание, что многие регионы даже не имеют трансплантационной программы, а также в целом существует проблема донорства. Выходит, в этой сфере нужны не только строгие ограничения, но и решения, способные дарить жизни. Несовершенство правовой базы отчётливо проявляется в малом числе возможностей, которые есть у врачей.

С каждым годом в России количество людей, нуждающихся в пересадке органов, увеличивается, отмечает на своем портале «20 идей» Дмитрий Давыдов, и это несмотря на то, что и количество операций, и медучреждений, их практикующих, также растёт. Он приводит данные статистики, по которым в 2019 году было проведено более 2,4 тыс. трансплантаций, но в листе ожидания по состоянию на 2020 год находились более 9,5 тыс. человек.

Давыдов предлагает расширить круг лиц, которые могут выступать в качестве живых доноров. Сейчас в России для пересадки почки или доли печени живым донором может стать лишь человек, находящийся в кровном родстве с реципиентом.

«В некоторых европейских странах (например, Нидерланды, Швеция, Испания) действует возможность стать донором для друзей и супругов. В США также существует возможность добровольно пожертвовать почку в трансплантационный центр, который сам определяет её наиболее нуждающемуся. В тех странах, где разрешена трансплантация от неродственного донора, работает так называемый этический комитет, который проверяет, что донор ни в коем случае не продает свой орган, а отдает его бескорыстно, сугубо из гуманных побуждений, чтобы спасти жизнь своего близкого человека», — отмечает автор идеи.

Операция по трансплантации почки Minzdrav.gov.ru

По его мнению, следует разрешить донорство между гражданами, состоящими в законном браке не менее одного года, гражданами, не состоящими в законном браке, но имеющими общего ребёнка, а также между родителями и их приёмными детьми.

Являются ли сейчас эти запреты обоснованными и защищающими интересы граждан, или дело в обычной бюрократии? Предложение Давыдова заслуживает самого пристального внимания, проработки и поддержки со стороны законодательной власти. Ведь беспричинная косность существующих правил уносит реальные жизни людей.

Также Давыдов обращает внимание на практику международного обмена в сфере трансплантации трупных органов. В качестве успешного примера он приводит работу фонда Eurotransplant — некоммерческой организации, выступающей в качестве посредника, представляющего интересы пациентов. Фонд работает в восьми странах Европы — Австрии, Бельгии, Хорватии, Германии, Венгрии, Люксембурге, Нидерландах и Словении. И если трупный орган не нашёл реципиента в собственной стране, его могут использовать для помощи пациенту в другом государстве союза. Возможные совпадения определяются при помощи компьютерной программы. Это даёт эффект — в 2020 году 21,4% от общего числа пересадок трупных органов на территории стран-участниц проекта пришлось на международное взаимодействие.

Аналогичным образом действует и другой проект — Scandiatransplant, объединяющий Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию и Эстонию.

Операция по пересадке сердца (сс) Tiiu Sild

Давыдов уверен, что Россия может выступить инициатором создания подобной международной организации, предложив странам, с которыми налажено сотрудничество в области здравоохранения, стать ее участниками. Автор идеи отмечает относительно высокое качество российской медицины на евразийском пространстве и имеющиеся возможности в сфере информационных технологий, из чего следует, что поддержка на международной арене у проекта найдётся. При этом финансировать работу организации могли бы страховые компании, а также государства-участники в соответствии с очередью в листе ожидания.

«Выгода для России очевидна. Во-первых, разработка новейшей системы обмена трупными органами по аналогии с Eurotransplant позволит облегчить и ускорить взаимодействие в этом вопросе между медицинскими учреждениями в разных субъектах Федерации в масштабах одной страны. Во-вторых, участие в международной организации ощутимо увеличит количество пересадок органов за счет расширения географии поиска», — поясняет Давыдов.

Предложенные меры, считает он, позволят повысить шансы пациентов на своевременную трансплантацию и спасти жизни людей. И его доводы логичны — как минимум в масштабах Евразийского экономического союза есть все основания убрать излишние барьеры без ущерба для тщательного контроля над этой сферой. Сфера пересадки органов нуждается не только в декриминализации и ограничениях. Госдума и другие органы власти должны создавать работающие механизмы и брать на вооружение разумные рационализаторские предложения и поддержать их на законодательном уровне.