25 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Германия не собирается принимать участие в военной кампании США против Китая из-за Тайваня и настроена только на дипломатические способы разрешения конфликтной ситуации

Владимир Васильев, , 19:23 — REGNUM В подкасте телеканала Deutsche Welle «Последний танец Меркель» от 19 октября 2021 года спикер фракции СДПГ по внешней политике Нильс Шмид заявил, что новое правительство Германии выступит за мирное решение «тайваньского вопроса» в случае военного конфликта США с Китаем и не будет помогать Соединённым Штатам силовыми методами:

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если начнется война, мы сможем сделать не так уж много. Я полагаю, что новое правительство ФРГ выступит за мирное решение тайваньского вопроса … У нас нет [на Тайване] баз и каких-либо военных сил. А потому то, что мы должны пытаться сделать — это воспользоваться дипломатической и политической силой, чтобы избежать военной ситуации».

Мало того, Нильс Шмид далее сказал, что народ Тайваня должен сам определиться, на каких условиях их остров вернётся в состав Китая.

Таким образом, Германия не собирается принимать участие в военной кампании США против Китая из-за Тайваня и настроена только на дипломатические способы разрешения конфликтной ситуации. Данным заявлением подчёркивается приверженность будущего правительства ФРГ политике «одного Китая», при этом не только на словах, но и на деле.

Си Цзиньпин и Ангела Меркель Fmprc.gov.cn

Кроме того, такая оценка обстановки со стороны Нильса Шмида не предполагает иного пути для Тайваня, кроме как возврат в состав КНР. Единственно, формулировки спикера фракции СДПГ по внешней политике дают острову некий люфт в виде условий, на которых он вернётся в Китай. Нильс Шмид не верит и в оборонный потенциал Тайваня в случае военного конфликта с КНР, несмотря на усилия США по его модернизации и обещания силовой поддержки в случае военной операции Китая против острова.

Позиция, высказанная Нильсом Шмидом, мало чем отличается от позиции Пекина: в мире есть только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай.

Через два дня после подкаста Deutsche Welle, 21 октября 2021 года, выступая на телеканале CNN, президент США Джо Байден заявил, что США полны решимости встать на защиту Тайваня, если он подвергнется нападению со стороны Китая. Вопрос о том, будут ли США защищать Тайвань, если Китай нападёт, задавался Байдену на этом мероприятии дважды, и американский президент прямо ответил, что будут: «Да, у нас есть обязательство сделать это».

Аналитики телеканала CNN сочли заявление Джо Байдена слишком жёстким и посчитали, что оно, похоже, противоречит заявленной Америкой политике «стратегической двусмысленности»: США предоставляют Тайваню оборонительное оружие, но намеренно остаются двусмысленными в отношении того, будут ли они вмешиваться военным путем в случае нападения Китая. Кроме того, в рамках политики «одного Китая» США признают притязания Китая на суверенитет над Тайванем.

В этот же день, 21 октября 2021 года, вечером, официальный представитель Белого дома разъяснил жёсткий ответ Джо Байдена по Тайваню, заявив, что Байден «не объявлял о каких-либо изменениях в нашей политике, и в нашей политике нет никаких изменений» в своих замечаниях о Китае и Тайване. «Отношения США в области обороны с Тайванем регулируются Законом об отношениях с Тайванем [the Taiwan Relations Act]. Мы будем выполнять наши обязательства в соответствии с законом, мы будем продолжать поддерживать самооборону Тайваня и будем продолжать выступать против любых односторонних изменений статус-кво», — сказал чиновник.

Что можно сказать по поводу заявления Байдена по Тайваню. Американский президент сказал то, что от него хотели услышать. Это не столько реальная политика, сколько пропаганда. Даже чиновничий аппарат Белого дома был вынужден разъяснять, что никакого ужесточения позиции США по Тайваню нет и что политика «стратегической двусмысленности» в силе.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Немцы, при всей своей подчинённости США в виде наличия двух сотен американских военных баз на территории Германии и так называемого «Канцлер-Акта», понимают реальную ситуацию по Тайваню и не собираются участвовать в военной авантюре США. Можно также предположить, что немецкий истеблишмент не верит, что США реально готовы вступить в войну с Китаем, ядерной державой, из-за Тайваня.

Это, кстати, не первый случай, когда Германия отказывается участвовать в военных операциях США. Летом 2019 года Берлин отказал Вашингтону в просьбе развернуть наземный немецкий воинский контингент в Сирии.

Кроме того, ФРГ как локомотив Евросоюза вынуждена учитывать объём экономического сотрудничества с Китаем. На основании данных Евростата, за январь-август 2021 года товарооборот между Евросоюзом и Китаем составил 433,1 млрд евро. Товарооборот ЕС с США находится на втором месте — 401,6 млрд евро.

В данной ситуации жаль ту часть жителей Тайваня, которые клюнут на удочку США в виде их обещаний защитить остров в случае военной операции КНР. Это потенциальные потерпевшие, не сумевшие разглядеть за американской политикой «стратегической двусмысленности» поговорку «обещать — не значит жениться».