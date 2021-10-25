Казань, 25 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Татарии завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего бывшего заместителя начальника исправительной колонии №5 УФСИН по РТ. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 2, 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

В 2016 году обвиняемый занимал должность замначальника исправительной колонии №3. Он отвечал за исполнение госконтрактов по поставке в учреждение молодняка поросят для откорма и убоя. За взятку в размере 50 тыс. рублей, полученную от одного из предпринимателей, он способствовал заключению двух госконтрактов с ним на сумму более 8,2 млн рублей.

Также установлено, что в 2018 году обвиняемый работал замначальника исправительной колонии №5 УФСИН по РТ. Учреждением были заключены договоры с двумя коммерческими организациями на изготовление продукции из давальческого сырья. По предложению обвиняемого руководитель обеих фирм передал ему на период 2018—2020 годы в пользование автомобиль Hyundai Creta и оплачивал его лизинг на сумму в размере 890 тыс. рублей. Обвиняемый давал подчиненным указания при производстве продукции использовать сырье исправительного учреждения, что способствовало причинению ущерба на сумму 10,3 млн рублей. Также по указанию обвиняемого с обеих организаций не взыскивалась задолженность, которая составила более 12,1 млн рублей.

Свою причастность к совершению преступления мужчина не признал. По решению суда злоумышленник заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в суд.

ИА REGNUM напоминает, 21 сентября 43-летний глава регионального отделения Фонда социального страхования по Татарии задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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