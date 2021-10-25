Москва, 25 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Евро не следует рассматривать как валюту для инвестирования. Об этом 25 октября заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Евро

Также экономист отметил, что экономика Евросоюза уже испытывает определенные трудности и в обозримом будущем она, вероятно, еще больше будет нарастать.

«Грустно все с евро. Шансов у Евросоюза все меньше. Разрыв цепочек поставок сильнее всего бьет по Европе, сильнее всего бьет по экспортным экономикам. Какая у нас главная экспортная экономика в мире? Германия — экспорт более 50% ВВП. И в целом Евросоюз имеет положительный торговый баланс практически со всеми, с кем торгует», — сказал Левченко.