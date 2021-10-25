Москва, 25 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Сообщение о повышение цен на гречку и овсянку требует объяснения, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова, д. э. н Майя Дубовик.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гречка

«Согласно официальным данным предложение крупяных культур, в том числе гречихи и овсяной крупы, полностью покрывает потребность предприятий переработки и потребительский спрос.

В 2021 году собрано на 22 тысяч тонн больше гречихи по сравнению с 2020 годом. Об этом свидетельствуют данные об увеличении посевных площадей под гречихой на 12,1%, что составило и достигли 975,9 тыс. га.

То есть гречихи в России много, но есть спрос на уровне ажиотажа. С другой стороны, сложились неблагоприятные погодные условия в Алтайской крае — основном производителе гречихи.

Кроме того, были периоды роста цен на удобрения, средства защиты растений, упаковку готовой продукции (полипропиленовая и картонная тара дорожала более чем на 100%).

Из-за ажиотажного спроса рост стоимости из крупяных культур возможен по гречихе, минимальное — по рису. Однако населению не следует поддаваться панике и разгонять инфляционные ожидания.

Поскольку правительство РФ в качестве ограничительных мер ввело запрет на экспорт гречихи и круп грубого помола с 5 июня по 31 августа. А усилиями сельхозпроизводителей удается покрыть растущие затраты», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что цены на гречку, овсянку и хлопья в России с ноября 2021 года могут вырасти на 10−20%.

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